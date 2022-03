QUESTE SONO STATE LE PAROLE..., SCRITTE IERI 26 MARZO 2022, SULLA SUA PAGINA FACEBOOK DAL SINDACO DI ROMETTA (ME) NICOLA MERLINO, PER RICORDARE L'11ENNE DECEDUTA NEL CORSO DELLA NOTTE TRA VENERDI' E SABATO E TROVATA ESANIME NEL SUO LETTO... DALLA MADRE CHE ERA ANDATA A SVEGLIARLA

“A mio nome, a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la comunità romettese, attonita e sconvolta per l’improvvisa scomparsa della piccola Valeria Grillo, esprimo, sgomento, il più profondo cordoglio ai genitori ed alla famiglia tutta”. Sono state queste le parole scritte ieri 26 marzo 2022, sulla sua Pagina Facebook, dal sindaco di Rometta (ME) Nicola Merlino per ricordare l’11enne deceduta nel corso della notte tra venerdì e sabato scorsi e trovata esanime nel suo letto… dalla madre che era andata per svegliarla.

Merlino ha concluso così: “riposa in pace piccola Valeria”.