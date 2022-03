«Abbiamo sbloccato procedure ferme da oltre dieci anni e oggi possiamo annunciare l’inizio dei lavori tanto attesi da un’intera comunità. L’area che si trova all’ingresso del paese di Mirto, interessata da un vasto movimento franoso che ha finanche provocato un abbassamento del piano viario, sta per essere consolidata. Ciò, oltre a rendere sicura la viabilità in una zona di continuo traffico, metterà definitivamente al riparo dai movimenti del suolo una serie di abitazioni private ma anche importanti strutture pubbliche, come la caserma dei Carabinieri, lambita dalle lesioni presenti in maniera diffusa sulla strada». Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a capo della Struttura commissariale contro il dissesto idrogeologico, annuncia il via libera ai lavori nel Comune messinese.

Dopo lo stanziamento dei fondi necessari per progettare e realizzare l’intervento, gli uffici hanno portato a termine anche la gara per assegnare l’appalto. Ad eseguire i lavori – sia di tipo idraulico che di contenimento – sarà la Sicef di Caltanissetta che se li è aggiudicati per un importo di 1,2 milioni di euro.

Il progetto prevede il completo rifacimento delle pavimentazioni, rese irregolari dagli smottamenti, sia della strada comunale che di un tratto della provinciale 157. Al riparo dai cedimenti del terreno, verrà anche messo il vicino parco suburbano che ospita una piscina e alcuni campi polivalenti. Una struttura sportiva le cui potenzialità potranno essere sfruttate appieno dall’amministrazione cittadina, una volta completato l’intervento di messa in sicurezza.