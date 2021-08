E’ iniziata sabato 07 agosto 2021, a Novara di Sicilia, la manifestazione “ILLUMINIAMO L’ESTATE – II EDIZIONE” e che si concluderà il 29 dello stesso mese, si tratta di una iniziativa organizzata dal Comune di Novara di Sicilia in collaborazione con le associazioni locali, molto ricca di eventi, ospiterà alcuni spettacoli peculiari realizzati da Novareventi Arte – Cultura- Tradizioni Associazione Onlus come il “Festival della Luminaria tradizionale italiana”, festival di rilevanza regionale, che coincide con la durata dell’intera manifestazione, con l’installazione delle luminarie per le vie del paese, a cura di tre aziende leader del settore nel panorama siciliano.

L’azienda “La Lucerna” di Gravina di Catania, illumina Piazza Duomo; l’azienda “D. F. Luminarie”di Cassaro, Siracusa, illumina una parte di Via Nazionale e l’azienda “Novarlux” di Novara di Sicilia illumina la Piazza M. Bertolami, con una sontuosa struttura tridimensionale di luci che ricorda una cattedrale.

Il clou delle manifestazioni si avrà nei giorni 13 – 14 – 15 – 16 agosto in coincidenza con la festa patronale di Novara di Sicilia. Sempre a cura di Novareventi, il 13 agosto si svolgerà la manifestazione “Light Stars” – IX edizione e nello stesso giorno avrà inizio “La notte dell’infiorata” a cura del gruppo di infioratori “Città di Marineo”. Il 14 agosto si svolgeranno invece due spettacoli, il primo, di SAND ART, a cura di Stefania Bruno, che grazie a questa particolare tecnica illustrativa metterà racconterà la storia di “Ugo di Cistercio” e il secondo, musicale, a cura de “I Malarazza, 100% Terrone” che allieteranno l’intera serata. 15 – 16 agosto sono le giornate dedicate ai Santi Patroni, il 15 a Maria SS. Assunta, protettrice principale di Novara e il 16, a Sant’Ugo Abate, che vigendo il divieto di realizzare le processioni a causa del perdurare della pandemia, verranno esposti ai fedeli sulla soglia della Chiesa Madre, per il tempo della processione, se si fosse potuta svolgere.

Il 16 agosto, si concluderanno le manifestazioni legate alla festa patronale con i tradizionali fuochi artificiali. Si segnalano dopo ferragosto, altre due manifestazioni degne di nota “Nov’Aria Festival” festival delle arti di strada 0.3, dal 18 al 21 agosto e “Festival dei Suoni 5” dal 24 al 28 agosto 2021.