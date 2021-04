E’ stato scoperto, un giro di scommesse clandestine in un Internet Point di Milazzo

Testo…, tratto da… www.stampalibera.it.

Scoperto giro di scommesse clandestine in un Internet Point di Milazzo: sequestrati computer e il titolare denunciato.

E’ questo il risultato dei controlli effettuati dai funzionari dell’Adm di Messina, in collaborazione con i militari della guardia di finanza, nell’ambito del contrasto al gioco illegale. E’ emerso che l’internet point era adibito a centro di raccolta delle scommesse sportive per conto di allibratori esteri non autorizzati in Italia. Le attività di esercizio avvenivano con la complicità del titolare che garantiva, in totale anonimato, la puntata degli avventori dai quali riceveva le somme corrispondenti alle giocate e, a sua volta, provvedeva alla giocata online sfruttando le proprie credenziali di accesso alla piattaforma estera di gioco.

Le attrezzature informatiche utilizzate per l’attività illecita sono state sequestrate e il titolare del centro scommesse e un suo collaboratore sono stati segnalati all’autorità giudiziaria.