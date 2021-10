I Vigili del fuoco del Distaccamento di Letojanni sono intervenuti il 27 ottobre alle 15:30 per un incidente stradale a Giardini Naxos (Me), per un’automobile è uscita fuori dalla sede stradale. Ha partecipato alle operazioni di recupero anche la squadra del Distaccamento volontari VVF di Moio Alcantara.

Il personale #Vigilfuoco ha provveduto a recuperare con il verricello. Fortunatamente illesa la donna che conduceva il veicolo. Presente sul posto una pattuglia della polizia. L’intervento veniva concluso positivamente alle 16:39.

Foto…, tratta da… www.messinaindiretta.it.