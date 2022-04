“In questo weekend primaverile San Marco d’Alunzio (Me), è stato preso d’assolto dai turisti”. Lo ha riferito in un comunicato di oggi 26 aprile 2022, il primo cittadino (del Comune situato nella Provincia messinese) Filippo Miracula.

Miracula ha aggiunto: “tanti e da ogni paese, non solo italiani ma anche inglesi, francesi e spagnoli, sono sopraggiunti e si sono riversati per le vie dell’antico Borgo, trascorrendo qualche giorno tra cultura e spensieratezza. È sembrato quasi di essere tornati al periodo pre-pandemia”.

Ha concluso il sindaco Miracula: “è stato emozionante riprovare quella parvenza di normalità che manca, ormai, da due anni e ancora più emozionante avere rivisto questo paese vivo, come dovrebbe essere sempre. Prendiamolo come un segno che la pandemia sta giungendo alla sua fine e che la stagione estiva, che sta arrivando, porti con se quella normalità che da tanto agogniamo. Un buon segnale, questo, in vista dell’evento -WOOD – Bosco in festa- previsto per domenica 1 maggio 2022, che mira ad essere quell’evento che, qualche anno fa, ha saputo farsi apprezzare da molti turisti”.