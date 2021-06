“In #Sicilia funivie in sicurezza”. Lo ha riferito sabato scorso, attraverso un comunicato pubblicato su Facebook, l’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti della Regione Siciliana, Marco Falcone.

Falcone ha sottolineato: “siamo stati a #Taormina, per i controlli straordinari che abbiamo voluto in tutta l’Isola a garanzia di utenti e turisti, a garanzia di tutti. Poi una scappata sull’#Etna, per un impegno mantenuto… ristrutturata dal #GovernoMusumeci la Caserma dei Vigili del fuoco di #Linguaglossa. L’abbiamo consegnata al territorio e ai nostri pompieri. Un luogo di lavoro sicuro e rinnovato per i ragazzi a cui ci affidiamo ogni giorno”.

“#GovernoMusumecialavoro Regione Siciliana”.