Intorno alle ore 10:30 di oggi 09 aprile 2022…, sulla spiaggia di Nizza di Sicilia, un centro jonico della Provincia messinese è stato ritrovato un cadavere.

Il corpo senza vita del malcapitato è stato rinvenuto da alcuni ragazzi. Sul luogo si è recato il sindaco della cittadina… Piero Briguglio che ha allertato gli agenti della Polizia di Stato ed i carabinieri della Stazione di Roccalumera.

Dopo i primi rilievi effettuati, da parte dei responsabili delle preposte Autorità sembrerebbe che possa trattarsi di un uomo della apparente età compresa tra i 60 e 70 anni.

Non sono stati riscontrati sulla salma, né segni di violenza, ne ferite. Il soggetto aveva in tasca le chiavi ed il cellulare, ma non i documenti. Nella banca dati delle forze dell’ordine, non si segnalano denunce di scomparsa.