La notte scorsa a Taormina (Me) si è verificato un tragico incidente nel quale hanno perso la vita Roberto Spadaro 32 anni e Antonio Russo 35 anni entrambi di Messina. I due giovani deceduti…, verso le 3.00… in orario notturno transitavano a bordo di una Panda che (per cause al vaglio degli inquirenti) ha avuto un impatto contro un palo all’altezza della galleria Monte Tauro.

Con le vittime viaggiavano altrettanti ragazzi, rimasti fortunatamente illesi. Nella zona sono giunti i sanitari del 118, che oltre a soccorrere i feriti hanno provato a rianimare Roberto Spadaro per strapparlo alla morte, ma purtroppo non sono riusciti nel loro intento. Il personale sanitario, ha immediatamente deciso di portare in ospedale con Codice rosso… Antonio Russo, ma date le sue gravissime condizioni è li deceduto mentre i responsabili aspettavano di poterlo trasferire in elisoccorso al San Marco di Catania.

Sul luogo del sinistro…, sono arrivati anche i Carabinieri della locale Compagnia, che hanno dato seguito ad i rilievi per accertare la dinamica dello scontro ed i Vigili del Fuoco… al fine di esperire gli atti di loro competenza.

