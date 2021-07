La odierna tranquillità panarellese…, è stata scombussolata dal propagarsi di una notizia che ha frastornato i componenti della comunità isolana. Infatti…, un giovane 16enne originario di Milano… R.M., queste sono le sue iniziali è deceduto tragicamente in acqua con ogni probabilità colpito da un malore mentre si trovava nello specchio acqueo antistante l’isolotto eoliano di Dattilo appartenente al territorio di Panarea.

Sul luogo della tragedia, sono intervenuti immediatamente i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di Porto del Circomare di Lipari, ma purtroppo non hanno potuto far altro se non constatare la morte del giovane.

Quando erano da poco trascorse le 17, i guardacoste hanno trasportato a bordo della propria motovedetta i genitori del malcapitato presso l’Ospedale liparese dove si trova la salma.