Nei giorni scorsi, i Carabinieri del Comando Provinciale di Messina hanno intensificato i servizi straordinari di controllo del territorio su tutta la provincia ed in particolare sono stati predisposti controlli finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e reati predatori in generale

nel corso dei servizi di controllo del territorio, finalizzati, nello specifico, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della Stazione di Giampilieri hanno controllato un giovane del luogo sottoponendolo a perquisizione personale all’esito della quale è stato trovato in possesso di circa 2 grammi di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Ritenendo che il giovane potesse detenere droga anche in casa, i militari dell’Arma hanno effettuato una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire, all’interno di uno zaino, un busta in cellophane contenente ulteriori 38 grammi circa della medesima sostanza, nonché materiale vario per il confezionamento. Pertanto, tutto il materiale per il confezionamento e la sostanza stupefacente, che è stata inviata al Reparto Carabinieri Investigazioni Scientifiche di Messina per le analisi di laboratorio, sono stati sequestrati ed il giovane è stato arrestato, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione e sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.