Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Santo Stefano di Camastra (ME), nell’ambito di un’attività finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, hanno deferito una persona per raccolta di rifiuti non autorizzata.

A seguito di un’attività d’indagine, in San Teodoro (ME) i Carabinieri della Stazione di Cesarò hanno accertato la presenza di una discarica abusiva a cielo aperto su un’area di circa 120 mq all’interno della quale sono stati rinvenuti parti di coperture in eternit, diverse vasche per la raccolta di acque in eternit, pneumatici usati e vetusti, materiale ferroso vario e parti di un carro allegorico in cartone, dematerializzato dagli eventi atmosferici.

All’esito degli accertamenti dei Carabinieri, l’area adibita a discarica è stata sequestrata ed il titolare del terreno è stato deferito, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania per raccolta di rifiuti non autorizzata.