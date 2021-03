Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Tortorici (ME) nel corso dei servizi sul territorio, finalizzati al rispetto delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid 19, hanno sanzionato amministrativamente due esercizi pubblici nel centro del comune oricense, poiché in entrambe i militari dell’Arma hanno riscontrato la consumazione sul posto di alimenti e bevande da parte di clienti, nonostante fosse consentita solo la consegna a domicilio.

Sempre nel corso della stessa attività, sono state inoltre elevate sanzioni amministrative nei confronti di 4 persone che non indossavano la mascherina. Le sei sanzioni amministrative sono state elevate per un complessivo ammontare di 2.400,00 euro, mentre per i due locali, è stata applicata la chiusura per tre giorni.