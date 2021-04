Nel pomeriggio odierno, è stato rinvenuto presso la Farmacia di Rodia (ME), il consigliere comunale di Spadafora Lillo Pistone assente da casa dalle ore 07.00 di stamane

Nel pomeriggio odierno, è stato rinvenuto presso la Farmacia di Rodia (ME), il consigliere comunale di Spadafora Lillo Pistone (candidato sindaco alle ultime amministrative di due anni fa, era uscito dalla abitazione di famiglia senza portare con sé telefono né denaro e documenti) assente da casa dalle ore 07.00 di stamane. L’uomo visibilmente in stato confusionale, ritiene di trovarsi ancora nel suo centro di residenza e non riesce a trovare la propria residenza.

Poche settimane fa, l’imprenditore prestato alla politica, aveva subito dei problemi di salute ma non si pensava che potessero evolvere verso un esito come quello evidenziatosi oggi. La fortuna ha voluto, che Pistone dopo aver percorso diversi chilometri dal suo Paese fino alla frazione tirrenica del Comune di Messina sia entrato nella azienda farmaceutica dove la titolare si è adoperata per metterlo in contatto con i familiari e gli amici (che sin dall’inizio del suo allontanamento avevano manifestato una comprensibile ansia) i quali lo hanno raggiunto per ricongiungersi felicemente.