Nell’ambito delle attività finalizzate a verificare il rispetto della procedura di riscossione dei ticket corrisposti dagli utenti e del successivo versamento, i Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno scoperto l’infedeltà di un pubblico funzionario prossimo alla pensione

IL SOGGETTO..., IN PENDENZA DELL'IMMINENTE COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA, SECONDO L'IPOTESI INVESTIGATIVA SI APPROPRIAVA DI 50.000 EURO IN CONTANTI, DALLA CASSA DELL'OSPEDALE BARONE ROMEO DI PATTI