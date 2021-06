Oggi alla presenza dell’onorevole Pino Galluzzo deputato regionale all’Ars e della capogruppo del movimento del Presidente Musumeci al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, Agostina Recupero, è stata nominata Coordinatrice giovanile di Diventerà Bellissima nella città del Longano, Kleida Vucaj, diciassettenne studentessa del liceo classico Luigi Valli.

Sono infatti già tantissimi le ragazze ed i ragazzi che hanno aderito alle idee concrete ispirate dal movimento Diventerà Bellissima in tutta la Sicilia, sempre nel più sano spirito di aggregazione e di partecipazione. Adesso dunque spetterà alla giovane Kleida il compito di gestire le attività che sono già in itinere e le iniziative da intraprendere per rendere il territorio è la comunità barcellonese ancora più visibile ed attrattiva, come sempre nello stile efficace finora dimostra dal movimento Diventerà Bellissima.