“Oggi la mia vita acquista senso e significato volendo il bene degli altri e questo si manifesta con l’associazione le opere del padre fondata nel 2005 che opera sia in Africa con i bambini orfani e le famiglie disagiate, sia in Italia con i senzatetto o con le famiglie in difficoltà vista la crisi”. Lo ha detto l’ex attrice Claudia Koll a Salina al Marefestival presentando i suoi progetti per il sociale.

Prosegue Koll: “lavoro però non solo da punto di vista materiale ma anche insegnando recitazione e educazione della voce per impegnarmi anche per l’interiorità delle persone e la consapevolezza di sé, in modo che trovino maggiore equilibrio vista la crisi che ha aumentato la situazioni di ansietà. Sono stata in prima linea per far capire a queste persone che non sono sole. Cerco di dare un supporto psicologico e spirituale perché ci sono certe volte persone che devono essere sostenute. Tutto ciò è possibile se entra Dio nella loro come è stato per me”.