Piazza Autonomia Roccafiorita (ME): è partito oggi, dal più piccolo Comune del Sud Italia, il primo “camper anti-covid”

SERVIRA' PER RAGGIUNGERE E FAR VACCINARE TUTTI GLI ABITANTI DEI BORGHI MONTANI E NON CHE NON SUPERANO PIU' DI MILLE ANIME

Parte oggi dal più piccolo Comune del Sud Italia il primo “camper anti-covid” per raggiungere e vaccinare a km zero tutti gli abitanti di borghi montani e non, che non contano più di mille anime.

“Seguendo quanto disposto dalla Regione, abbiamo organizzato questa campagna vaccinale a chilometro zero, dove a bordo di un mezzo speciale frigo emoteca raggiungeremo tutti i piccoli comuni per inoculare i vaccini ai cittadini over 18 anni e renderli covid free in 15 giorni. Abbiamo iniziato oggi da Piazza Autonomia a Roccafiorita, un borgo che ha solo 186 residenti (30 dei quali già vaccinati) ed è il più piccolo comune del Meridione”. A dirlo il commissario dell’Emergenza Covid 19 di Messina Alberto Firenze durante l’avvio del tour per vaccinare i piccoli comuni della provincia di Messina.

“Proseguiremo con il camper in seguito negli altri comuni Gallodoro, Floresta, Condrò, Basicò, Mandanici, Mongiuffi Melia, Roccella Valdemone, Frazzanò, Alì, Malvagna, Moio Alcantara, Reitano, Motta D’Affermo, Casalvecchio Siculo, Tripi, Motta Camastra, Limina, Antillo, Forza D’Agrò, Raccuja, Mirto, Ucria e in alcuni di questi ci fermeremo più di un giorno”.

“Il camper che è una frigo emoteca – messa a disposizione dall’uoc trasfusionale dell’ASP di Messina – prosegue Firenze – è completamente autonoma e a bordo si possono effettuare anche più vaccini contemporaneamente. E’ stata messa in campo per fornire un supporto logistico alle equipe mediche così come per assicurare il mantenimento della catena del freddo potendo portare tutte le riserve di vaccini necessarie. A bordo i medici coinvolti saranno supportati da infermieri e un tecnico informatico per il disbrigo delle pratiche di accettazione. Saranno somministrati i vaccini Johnson & Johnson, Astrazeneca, Pfizer e Moderna. Questa è una delle modalità sperimentali che stiamo testando sul territorio per poter procedere celermente con la campagna vaccinale, che già in provincia di Messina ha addirittura superato il target assegnato con 7000 inoculazioni giornaliere. Dopo il tour che ha reso le Eolie Covid Free stiamo proseguendo anche in questi piccoli borghi, gioielli incastonati in panorami mozzafiato tra bellezze paesaggistiche e notevoli beni cuturali, ma dislocati in posti spesso complicati da raggiungere. Da qui abbiamo pensato di ricorrere a soluzioni rapide e non dispendiose, e con un’intuizione abbiamo scelto il camper come mezzo di trasporto”.

Main partner dell’iniziativa Sicily by Car come spiega il presidente Tommaso Dragotto: “E’ un grande onore per la Sicily by Car, sostenere in qualità di main partner questo progetto pilota in Italia, partecipare alla divulgazione della campagna vaccinale anti-covid è un dovere al quale abbiamo risposto con entusiasmo. Nel momento della ripartenza economica del Paese dobbiamo dare un segnale forte di presenza e di partecipazione civile ad una battaglia che solo tutti insieme riusciremo a vincere”.

E continua Dragotto: “Sono particolarmente orgoglioso che la campagna di vaccini a Km 0 parta dalla Sicilia, dove la mia azienda ha il suo headquarter… un esempio virtuoso che coniuga la Responsabilità sociale d’impresa con la tutela della salute. Mi auguro che tale esempio possa essere seguito al più presto dalle altre regioni per divulgare la cultura vaccinale e diffondere un segnale di ottimismo e speranza dopo tanti mesi così bui”.

Soddisfatto anche il sindaco di Roccafiorita- Carmelo Concetto Orlando – che ha sottolineato: “E’ una grande opportunità per il nostro comune e per gli altri limitrofi, ringrazio il presidente della Regione, l’Asp e il Commissario Emergenza Covid 19 di Messina – che ci hanno portato qui la campagna vaccinale per rendere Roccafiorita e altri bellissimi borghi Covid Free. Da oggi potremo programmare la stagione turistica ed invito i visitatori a raggiungere tutti i borghi Covid free”.