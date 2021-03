Quando era custode del cimitero di Buccinasco (nel milanese), un 63enne condannato lo scorso dicembre violentò una ragazzina di quindici anni che pregava sulla tomba della madre

Articolo…, tratto da… www.irresponsabile.com.

«Io sono un uomo d’onore, non avrei mai fatto una cosa del genere. Sono distrutto da questa vicenda». E ha continuato a professarsi innocente, affermando di appartenere a «un codice d’onore» che mai avrebbe potuto violare, davanti ai giudici della Sezione misure di prevenzione del Tribunale di Milano. L’imputato ha 63 anni ed è l’ex custode del cimitero di Buccinasco, in provincia di Milano. Lo scorso dicembre è stato condannato dal gup Sofia Fioretti a quattro anni e due mesi di reclusione, con rito abbreviato, per abusi sessuali su una ragazzina di quindici anni. Lei aveva da poco perso la madre e andava a pregare sulla sua tomba, l’ex custode l’ha violentata

.Quella del presunto «codice d’onore» è la stessa linea di difesa seguita in aula dall’imputato durante il processo davanti al gup, che ha anche applicato la misura di sicurezza, per due anni, del divieto di avvicinamento a luoghi frequentati da minori e non ha concesso le circostanze attenuanti generiche per via dei suoi precedenti penali. Nel 2006 l’uomo ha finito di scontare in Sicilia una condanna definitiva a 17 anni per associazione a delinquere di stampo mafioso e tentato omicidio. «La ragazzina ha perso i sensi – ha affermato l’uomo rendendo dichiarazioni spontanee – l’ho presa per sostenerla e poi non so che cosa è successo, non l’ho toccata».