Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Brolo e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Catania, nel corso di un servizio finalizzato al controllo di attività commerciali della zona, al fine di verificare le condizioni igienico-sanitarie in materia di produzione di alimenti nonché il rispetto delle regole sul distanziamento interpersonale previste dalle norme per l’emergenza Covid-19, a seguito di carenze igienico sanitarie riscontrate, hanno chiuso e sanzionato un panificio di Brolo.

In particolare, i Carabinieri hanno riscontrato la presenza di gravi carenze igienico-sanitarie, poiché il locale adibito a laboratorio per la produzione del pane e altri prodotti di pasticceria panaria, si presentava sporco, con potenziale pericolo per la salute pubblica. Inoltre, è stato anche accertato che nel panificio non erano stati apposti i cartelli con le indicazioni sul distanziamento interpersonale previste dalle norme per l’emergenza Covid-19, relative al numero massimo di persone a cui era consentito l’accesso nel locale. Pertanto, i militari dell’Arma hanno operato l’immediata chiusura dell’esercizio pubblico e comminato a carico del titolare sanzioni amministrative per un importo complessivo di oltre 2.000 euro.