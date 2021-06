Questo è un appello lanciato dal biologo marino Carmelo Isgrò, dopo il ritrovamento avvenuto la scorsa notte sulla spiaggia della Ngonia a Milazzo, di una tartaruga Caretta Caretta [Video]

“Stanotte una tartaruga Caretta Caretta ha provato a deporre al Tono (Milazzo)… a causa della forte erosione costiera non c’è riuscita ma probabilmente ci riproverà nelle prossime notti nelle vicinanze (normalmente entro 5km)”. Lo ha evidenziato stamane su Facebook, il biologo marino Carmelo Isgrò.

Isgrò ha specificato infine: “se vedi tracce come questa sulla spiaggia, chiama subito la Guardia Costiera (e dopo anche un’associazione che si occupa di questo, come noi del MuMa Museo del Mare Milazzo o direttamente me al 3492637838). Ringrazio per la segnalazione Pagano Graziella che ha saggiamente documentato l’evento da lontano senza disturbare la tartaruga (mi raccomando non interferite con l’animale se lo vedete deporre)”.