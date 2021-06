Singolare iniziativa del commissario di Asm, l’avvocato, Antonio Fiumefreddo.

“Adesso chi arriverà a Taormina – si legge nel profilo Facebook del commissario – attraverso l’ingresso del Lumbi e cioè dall’autostrada, troverà questo piccolo ma significativo cartello. Questa vuole essere una dedica del piazzale che si affaccia sullo splendido scenario del mare di Taormina e dunque del Mediterraneo, per ricordare alla nostra coscienza le migliaia di nostri fratelli e sorelle che per raggiungerci sono rimasti vittime del mare. Inghiottiti prima che dalla violenza delle onde piuttosto dall’onta di trafficanti senza scrupoli, di governanti cinici e di popoli indifferenti. E’ un piccolo gesto, che naturalmente non vuole avere e non ha nulla di politico, che intende solo richiamare le radici cristiane, comunque i valori di una civiltà , quale siamo, con il nostro samaritano dovere di accoglienza. Un piccolissimo atto di umiltà, una goccia in un mare di dolore”.