Strade ancora intrise di sangue ieri sera nel messinese, quando intorno alle 22.00 a Saponara è morto il 22enne Angelo Cannuni, residente a Spadafora.

Il giovane è rimasto coinvolto in uno scontro, la cui dinamica attualmente viene vagliata dai responsabili delle forze dell’ordine che sono intervenuti in loco dove il suo scooter ha impattato con due auto, una Fiat Grande Punto e un’Audi. Il sinistro è avvenuto tra la via Kennedy e la via Sciascia, nel pieno centro cittadino della Provincia tirrenica peloritana.

Dopo i primi rilievi effettuati dagli operatori competenti, sembrerebbe che il ragazzo si sia scontrato con la Grande Punto, malgrado la donna alla guida della vettura abbia cercato di scansare lo scooterista, che dopo l’urto è stato sbalzato a circa quattro o cinque metri di distanza, in un terreno sottostante alla sede stradale.

Il ruolo avuto dal conducente della berlina tedesca nel contesto di quel che è successo, ancora va stabilito dal personale addetto alla verifica. Subito…, sono stati allertati i sanitari del 118, che giunti sul luogo della disgrazia hanno tentato di rianimare il centauro, purtroppo però ogni tentativo non ha sortito l’effetto sperato… dunque il malcapitato ha perso la vita. Sul posto hanno lavorato pure…, i Carabinieri della locale Stazione ai quali è spettato il compito di procedere con l’effettuazione dei rilievi.