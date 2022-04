Tutto pronto per l’avvio dell’edizione 2022 del Giro di Sicilia che partirà proprio da Milazzo il 12 aprile 2022: al via ci sarà anche…, il vincitore dell’ultima edizione il messinese Vincenzo Nibali.

Quattro le tappe in calendario: si comincia con la Milazzo-Bagheria di 199 chilometri; mercoledì sarà la volta della Palma di Montechiaro-Caltanissetta di 152 chilometri; giovedì si correrà la Realmonte-Piazza Armerina di 172 chilometri; venerdì si chiuderà con la Ragalna-Etna di 140 chilometri con arrivo a Piano Provenzana. Nibali proverà bissare il successo dell’anno scorso, ma dovrà fare i conti con Damiano Caruso, Domenico Pozzovivo, Louis Meintjes, Diego Rosa, Jefferson Cepeda, Kenny Elissonde e Andrii Ponomar. Oltre alla maglia giallorossa di leader della classifica generale, al termine di ogni tappa saranno assegnate anche la maglia ciclamino al leader della classifica a punti, quella verde pistacchio al miglior scalatore e la bianca al miglior giovane.

Nella città del Capo si stanno curando gli ultimi dettagli logistici dopo le importanti modifiche alla viabilità soprattutto nel centro urbano e nella riviera di Ponente, disposte nei giorni scorsi dalla comandante della polizia locale, Giuseppa Puleo, alcune delle quali entrate in vigore già oggi. In particolare sino a domani pomeriggio divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati sulla via Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra l’intersezione con la via C. Colombo e il civico n. 175); divieto di transito veicolare sulla via Lungomare Garibaldi nel tratto di carreggiata lato Ovest compresa tra il civico n. 137 e il civico n. 165. Da stasera sino alle 15 di domani divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati anche nelle seguenti vie: L. Rizzo (parcheggio zona demaniale ambo i lati); F. Crispi; Lungomare Garibaldi (tratto compreso tra 1’intersezione con la via F. Crispi e la via C. Colombo).

Domattina, dalle 6 alle 11,30 divieto di sosta con rimozione forzata ambo i lati nelle seguenti vie: C. Colombo (tratto compreso trai l’intersezione con la via Lungomare Garibaldi e l’intersezione con la via C. Borgia), C. Borgia, Piano Baele, Piazza C. Duilio (lato Ovest), D. Piraino, Piazza Mazzini (lato Est), M. Regis, Spiaggia di Ponente (SP72/d – tratto compreso tra l’intersezione con la via M. Regis e il Cavalcavia del Torrente Mela).

Inoltre dalle 8,30 alle 11,30 divieto di transito veicolare nelle seguenti vie: L. Rizzo, Cassisi, F. Crispi, Piazza della Repubblica, Medici, Lungomare Garibaldi tratto compreso tra (l’intersezione con via F. Crispi e il civico n.175), C. Colombo (tratto compreso trai l’intersezione con la via Lungomare Garibaldi e l’intersezione con la via C. Borgia), C. Borgia, Piano Baele, Piazza C. Duilio (lato Ovest), D. Piraino, Piazza Mazzini (lato Est), M. Regis, Spiaggia di Ponente (SP72/d- tratto compreso tra l’intersezione con la via M. Regis e il Cavalcavia del Torrente Mela), e in tutti i tratti stradali che intersecano con le sopracitate arterie stradali.