LO HANNO SCRITTO IERI IN UN COMUNICATO, I COMPONENTI DEL GRUPPO 'PIRAINO GIOVANE E SOLIDALE' IN RELAZIONE ALLA MORTE PREMATURA DELLA DIPENDENTE DEL COMUNE NEBROIDEO, MICHELA SCAFFIDI MUTA

“Un’altra triste pagina si scrive oggi per il nostro Comune. Una persona sempre disponibile e sorridente ci lascia dopo aver lottato con tutte le sue forze”. A scriverlo ieri in un comunicato, sono stati i componenti del Gruppo ‘Piraino Giovane e Solidale’ in relazione al prematuro decesso della dipendente comunale del centro nebroideo, Michela Scaffidi Muta.

Gli appartenenti a tale sodalizio hanno aggiunto e concluso: “i migliori vanno sempre via così, in punta di piedi e senza clamore ma lasciando intorno grande sgomento. A tutta la Famiglia le nostre condoglianze. Ciao Michela”!