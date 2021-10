“Va in pubblicazione l’avvio della procedura per la selezione del Direttore Generale di Asm, con bando di evidenza pubblica”. Ad annunciarlo è il presidente della Municipalizzata taorminese, Finuccio Auteri a seguito di una decisione intrapresa assieme agli altri componenti del Cda, Stefano Loria e Mario Smiroldo. Alla riunione ha preso parte anche l’attuale Dg, a tempo determinato, il comandante della Polizia Locale, Agostino Pappalardo.

“Entro poco tempo – prosegue Auteri -contiamo di avere un Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione di Asm e ratificato dal Consiglio Comunale secondo quanto dettato dallo Statuto vigente. Quasi in contemporanea il Consiglio Comunale riceverà quanto necessario per la nomina del Revisore Unico, strumento indispensabile per una corretta e trasparente Amministrazione. Stiamo anche lavorando ai Contratti di Servizio, Strumento essenziale per disciplinare i rapporti tra Comune e Asm. Saranno pronti tra qualche giorno e serviranno anche a perfezionare il Bilancio di Asm e del Comune. Abbiamo avuto bisogno di un poco di tempo per conoscere e capire ma ora prosegue il cammino verso la “normalizzazione” dopo l’esperienza di un decennio di Stato di Liquidazione. Molta la strada da percorrere e molte le esigenze, ma contiamo di raggiungere il traguardo in breve tempo per poi cominciare a programmare seriamente, in pieno accordo con l’Amministrazione ed il Consiglio Comunale, lo sviluppo dell’Asm”.