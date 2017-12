L’Anno che verrà secondo Amadeus: “La Rai, ha messo in piedi uno spettacolo molto bello” [Video]

Scritto, dall'avvocato Carlo Priolo. "Ma quale salvataggio". Il Campidoglio commenta l'intervento della regione Lazio per la Casa Internazionale delle Donne, un contributo straordinario di 90mila euro stanziati con un atto della giunta a seguito dell'intimazione di pagamento inviata alla struttura dal Campidoglio. "Una trovata elettorale" per le assessore capitoline Laura Baldassarre (Politiche sociali), Rosalba Castiglione (Casa) e Flavia Marzano (Roma semplice) che invece rivendicano il tavolo permanente attivato con il direttivo della Casa delle donne per trovare una soluzione e scongiurare lo sfratto. [ 496 more words ]



L'Ufficio stampa dell'Università peloritana, comunica che: "il Senato Accademico e il Consiglio d'Amministrazione nelle sedute di oggi, con il parere favorevole dei revisori dei conti, hanno approvato all'unanimità il bilancio di previsione dell'Ateneo per il 2018. Sono previsti proventi e costi per 235 milioni di euro, oltre ad investimenti per 51 milioni, 30 dei quali finanziati con risorse proprie". [ 360 more words ]



Dopo aver portato a termine una importante attività per il contrasto alla criminalità le forze dell'ordine, descrivono l'operazione conclusa, scrivendo: "nottata movimentata quella appena trascorsa per i poliziotti delle volanti della Questura di Messina. Quattro tentate rapine ai danni di altrettanti privati cittadini hanno dato il via ad una caccia all'uomo che protrattasi per un paio di ore ha dato esito positivo portando alla cattura del responsabile". [ 285 more words ]



Dalla redazione della trasmissione d'informazione di una importante emittente Tv cittadina, in un comunicato scrivono: "Lavoro, Giustizia, e Innovazione i temi al centro degli annuali premi assegnati dal Talk Malalingua alle persone o alle istituzioni che si sono distinte nel corso dell'anno. Nella puntata di questa sera, con le relative repliche, saranno assegnati i riconoscimenti che il programma che va in onda su Tcf, con la conduzione di Emilio Pintaldi, assegnerà per il 2017. [ 573 more words ]



