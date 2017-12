Clara Crocè: “Anche per il sindacato, l’ultimo giorno dell’anno è tempo di bilanci”

Il legale romano Carlo Priolo, fa una anticipazione importante ed in questo testo, scrive: "è conveniente amnistiare criminali che siedono nelle istituzioni, falsari che si intestano la tutela dei bambini, ipocriti che denunciano i mali degli altri, trafficanti con licenza di uccidere, predicatori che insegnano a mentire, omertosi che simulano di essere onesti? Pensiamo di NO, non solo per gli effetti devastanti, criminali ed irreversibili già determinati sui figli sequestrati, i quali avranno per sempre un convinto disprezzo nei confronti di tutti i magistrati italiani, come in gran parte hanno gli italiani adulti, ma per la semplice ragione che la storia continua fuori dalla aule giudiziarie ed allora trincerarsi dietro la legge uguale per tutti sarà un difesa perdente". [ 263 more words ]



Per Clara Crocè segretaria regionale della FP CGIL Sicilia e segretaria confederale della CGIL di Messina, l'ultimo giorno dell'anno, è si per gli auguri di un buon 2018. Ma anche per il Sindacato è tempo di bilanci. Non è soltanto il giorno della riflessione su quanto realizzato nel 2017, ma è soprattutto il giorno della programmazione e dei buoni propositi per l'anno che verrà". [ 182 more words ]



Roberto Bonavita, redattore di Messina Magazine, rivolge i suoi auguri per il 2018, lo fa scrivendo:"ormai ho acquisito una certa resilienza a certe difficoltà. L'amicizia in ogni difficoltà aiuta ad acquisirla. Non è stato un anno facile, ma quando non si è soli tutto è più semplice". "Il Buon anno lo faccio sopratutto a chi sta male, a chi è solo, alle persone anziane lontano dai propri affetti. Per il resto, vi auguro solo di godervi le cose più semplici, quelle apparentemente scontate che il tempo inevitabilmente porta via".



Lo scorso 13 dicembre, vi è stato l'anniversario della scomparsa dell'attrice Beatrice Macola morta in un ospedale a Roma nel 2001, nata a Verona il 2 dicembre 1965. Lei, era la discendente di una "nobile famiglia" di "conti" che dimorò per molto tempo a Sona nel '900. Abitavano, in palazzo antico (villa Dalla Rosa) in via Mangano. La donna, riuscì poi a diventare nota nel suo lavoro, in teatro, televisione e nel cinema. [ 116 more words ]



