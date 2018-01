Il primo Capodanno di Cateno De Luca, a Messina [Video]

Articolo di Lucia Mosca, scritto il 2 gennaio 2018, pubblicato su: "www.la-notizia.net". Simone e Giuseppe Santoleri, figlio ed ex marito di Renata Rapposelli, pittrice scomparsa il 9 ottobre scorso e trovata cadavere a Tolentino, ed unici indagati per omicidio in relazione al caso, hanno trascorso le festività natalizie in stretta vicinanza, vedendosi quasi ogni giorno. Ora che l'auto è stata dissequestrata, per il figlio è molto più semplice andare a trovare il padre, ad oggi ancora ricoverato in una struttura specializzata nella gestione di patologie psichiatriche ad Ascoli Piceno. [ 487 more words ]



Hanno agito, per la tutela dell'ordine e della sicurezza le forze dell'ordine intervenute e per sottolineare quanto portato a termine scrivono che: "padre e figlio, 44 anni, pregiudicato il primo, 18 anni il secondo, entrambi messinesi, sono stati arrestati domenica mattina per il reato di tentato furto in concorso. I poliziotti delle Volanti impegnati nel controllo del territorio li hanno sorpresi a rubare cavi in rame all'interno dell'area dismessa della ex Caserma Gasparro". [ 102 more words ]



Per comunicare decisive novità per i prossimi giorni, l'Ufficio stampa del Comune di Messina evidenzia che: "giovedì 4, alle ore 10.30, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, gli assessori, alla Pubblica istruzione, Federico Alagna, e alla Protezione Civile, Sebastiano Pino, insieme al direttore del Dipartimento Provinciale di Messina di Arpa Sicilia, Antonino Marchese, incontreranno la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo Pascoli-Crispi, Giuseppina Broccio". [ 28 more words ]



