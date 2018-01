Roma: dopo dieci anni, l’onorevole Marco Di Stefano lascia il PD

L’onorevole Marco Di Stefano, componente della Camera dei deputati, ha preso una decisione sul proprio futuro, nel comunicarla scrive: “ho scelto, concordandolo con molti amici, di uscire dal PD dopo 10 anni, anni di scontri, incomprensioni, invidie, gioie, amici e nemici. Sono stato fino all’ultimo giorno del mandato… se non lo avessi fatto sarei stato accusato di aver preso il treno per essere eletto per poi fuggire (cosa non vera ma criticabile dai più ), nonostante negli ultimi tre anni abbia non votato molte leggi del Governo Renzi e votato 180 volte in difformità dal mio partito”.

“Ho visto tutto e il contrario di tutto…, anche e soprattutto a livello personale. Quanto visto contro la mia persona e i miei amici a livello personale poteva essere sufficiente a prendere in qualsiasi momento qualsiasi decisione anche la più drastica, ma ancora una volta è prevalsa la politica. Non condivido più nulla o quasi di quanto fatto dal PD negli ultimi tempi. Un PD che nulla ha a che fare con quanto si era riproposto alla sua nascita. Molti saranno felici, chi per un verso o chi per un altro… molti parleranno, tanti lo faranno a sproposito… ma sono vaccinato alle loro chiacchiere. So per certo che chi mi conosce continuerà a volermi bene a prescindere”.