Messina: per discutere della Scuola Crispi – Pascoli, convocata una riunione dall’assessore Federico Alagna [Video]

4 gennaio 2018 – Su impulso dell’assessore alla Cultura del Comune di Messina Federico Alagna, questa mattina nella Sala Ovale di Palazzo Zanca si è tenuta una riunione tra genitori degli alunni iscritti all’Istituto Comprensivo Crispi – Pascoli, la dirigente scolastica, Giuseppa Broccio ed alcuni consiglieri comunali per dare informazioni sulla qualità dell’aria all’interno del plesso al termine degli interventi di ripristino effettuati da una ditta incaricata, i cui risultati sono stati comunicati al Dipartimento Manutenzione immobili.

Come si ricorderà, lo scorso 4 dicembre alle ore 18 da una fotocopiatrice della Segreteria si sprigionarono delle fiamme che diedero luogo ad un successivo incendio, domato poi dai vigili del fuoco intervenuti. Da allora, le lezioni non sono più riprese. Stamane, tanto Alagna quanto la Broccio, hanno assicurato che non ci sarebbero problemi di insalubrità dei locali. I restanti partecipanti, non erano dello stesso avviso.

Nicola Cucinotta, Santi Daniele Zuccarello e Giuseppe Siracusano hanno chiesto di affrontare la questione innanzi alla competente Commissione consiliare la cui seduta è in previsione domani 5 gennaio, in quella sede sarà possibile riferire ogni cosa in modo ufficiale mettendola a verbale e nero su bianco. Tanti vorrebbero, un intervento dell’Agenzia Regionale per l’Ambiente.

Dal video che segue, è possibile capire le istanze di coloro i quali hanno presenziato.