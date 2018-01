Villa Dante (ME): l’inesistente Centro di aggregazione, per gli anziani [Video]

5 gennaio 2018 – Insieme al consigliere comunale di Messina, Santi Daniele Zuccarello, questa mattina alcuni cittadini si sono ritrovati a Villa Dante dove un tempo sorgeva il “Centro di aggregazione” per gli anziani, pienamente operativo.

Tra i presenti Pippo Maganza, presidente dell’Associazione -Sicilia Terra Nostra- ha sottolineato: “cinque anni fa, avevamo le chiavi. Da quattro anni invece, i locali sono aperti solo qualche ora la mattina ed altrettante il pomeriggio”.

Maganza rivolto al sindaco Renato Accorinti, ha detto: “la rispetto come persona, come politico no. Gentilmente non si ricandidi, ci stà facendo venire l’ulcera, la gastrite già ce l’ha fatta venire. Lei, se ne vada”.