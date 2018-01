Carlo Priolo, afferma: “Pensano di mettermi paura”

#Messina Sul dibattito di questi giorni, riguardante l’Isola pedonale di via dei Mille, è intervenuto il consigliere comunale di Messina, Gaetano Gennaro del PD, che afferma: “come si può trasformare la discussione sulla pedonalizzazione di una via del centro in... ... Leggi tuttoLeggi di meno

Gaetano Gennaro (PD – ME): “Come si può trasformare la discussione sulla pedonalizzazione di una via del centro in una guerra di religione?” messinamagazine.it Sul dibattito di questi giorni, riguardante l’Isola pedonale di via dei Mille, è intervenuto il consigliere comunale di Messina, Gaetano Gennaro del PD, che afferma: “come si può trasfo…