Domani (7 gennaio 2018), a Messina: “La Befana smemorata”, a cura dell’Associazione ” Le Coccinelle onlus”

Domani 7 gennaio, dalle ore 17 alle 20.30 a piazza Cairoli si terrà la: “Festa della Befana” al “Villaggio di Natale 2017 -Confcommercio Messina”.

L’iniziativa in questione, è una realizzazione dell’Associazione “Le Coccinelle onlus”, ci sarà un punto di raccolta spesa di generi di prima necessità e coperte per i senza tetto, oltre ad attività ludiche ed intrattenimento per bambini. La “Befana smemorata”, che… arriverà un po’ in ritardo regalerà dolci e caramelle.

Questo il programma:

-ore 17.00 – 20.30 – Truccabimbi con Avon;

-ore 17.30 – 20.30 – Magie con i palloncini, con Non solo carta ME;

-ore 18.00 a seguire Spettacolo bolle di sapone – Priscilla & Mls;

-ore 19.00 a seguire Animazione personaggi cartoni tv – Priscilla;

-ore 19.30 a seguire Laboratorio bambini 360° 360° – Ti racconto una favola;

-ore 20.30 a seguire Old sicilian show – Miradas onlus.

Dal sodalizio associativo organizzatore specificano: “vieni anche tu e porta con te un dono per le famiglie messinesi che vivono in condizioni di disagio e povertà. Basta anche un solo genere alimentare di prima necessità, apri la dispensa, dona… pasta, latte, farina, pannolini… apri il tuo cuore”.