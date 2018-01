Messina: la XXXIII^ edizione, della “Befana Meter & Miles”

CONSEGNATA ATTESTAZIONE DI BENEMERENZA, IN MEMORIA DI UNA MAGISTRATURA SAGGIA, UMILE ED ATTENTA AGLI ATTI PROCESSUALI

Gli organizzatori di un importante evento solidale, in un comunicato specificano che: “si è tenuto presso il cinema Lux il tradizionale appuntamento con la Befana Meter & Miles”.

La manifestazione promossa dall’Associazione presieduta da Saro Visicaro che si occupa di progetti rieducativi per persone con handicap si è aperta con una rappresentazione della Natività con i ragazzi della Meter & Miles: “Ambra, Giovanni e Vincenzo. Consegnati riconoscimenti a donne, uomini, Enti o istituzioni che si sono distinti per l’impegno etico e civile nella società, come recita l’attestato di merito conferito ad ognuno dei premiati. L’evento giunto alla 23^ edizione è stato presentato dall’avv. Silvana Paratore. Il tema di quest’anno è l’art. 1 della Costituzione della Repubblica Italiana”.

La Giuria, è stata così composta: “dal prof. Maurizio Ballistreri, dall’arch.Nino Principato e dalla prof.ssa Giovanna Cardile”.

A ricevere le attestazioni di merito: “Francesco Cancellieri (ideatore del Calendario Ambientale 2017); Marisa Pisana (assistente sociale – Progettista); Graziella Lombardo (giornalista direttore Centonove); Giovanni Molonia (storico); don Umberto Romeo (psicologo – psicoterapeuta dei salesiani); Pippo Campione (docente Geografia politica); Giovanna Manetto e Claudio Divieto (della Compagnia Teatrale Volere Volare); Viola Adamova (Violinista); Giampiero Cannata (primo corno); Marco Castagna (ispettore d’Orchestra precari del Teatro Vittorio Emanuele); Bruno Samperi (artista pittore); Carlo Mastroeni (del Parco Quasimodo di Roccalumera); Francesco Certo (medico chirurgo – pres. Terra di Gesù onlus); padre Dominique (direttore Ospedale di Kpangi); Nino Scuderi (artista); Antonella Gargano (pres. Associazione culturale Tersicore); Elvira Bordonaro (artista); Salvatore Filloramo e Irene Torrese (della Dance Messana School dello Stretto); (Giacomo Iapichino – comandante Navi traghetto FFSS); (Ettore Lombardo – responsabile Gestione Aree Protette Sicilia); Silvia Signorino (pedagogista); Giovanni Falcone (Prodotti da Forno); Franco Maricchiolo (fotografo professionista e ideatore della Mostra Italoamericani ambasciatori di italianità nel mondo); la scuola di danza Dancing Ros (di Rosalinda Panarello impegnata in eventi di solidarietà); la presidente della Pro-loco di Sinagra dott.ssa Enza Mola, Marco Bonanno (pres. ass.bimbi speciali), Aldo Maimone del mondo della formazione, Francesco Gugliandolo (genitore di bimba autistica)”.

“Consegnati anche due attestazioni in memoria di Giovanni D’Andrea – editore del giornale L’Isola e del Giudice Pietro Miraglia. Per quest’ultimo parole sono state espresse dagli avv.ti Silvana Paratore e Giuseppe Abbadessa del Foro di Messina. Quest’ultimo ha proceduto alla consegna del riconoscimento alla sorella Paola Miraglia“.

Soddisfatto Saro Visicaro, presidente della Meter & Miles che ha ribadito: “come occorra aggrapparsi ai sogni e creare i presupposti per ridare speranza a quanti vivono in situazioni disagiate, valorizzando tutti coloro che nel nostro territorio si prodigano nei vari settori della cultura, del sociale, della sanità, del volontariato, dell’imprenditoria, della Giustizia etc.”