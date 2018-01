MASSIMO RANIERI: SOGNO E SON DESTO…IN VIAGGIO

Con la passione che lo contraddistingue, Massimo Ranieri tornerà sui palchi dei Teatri con il suo spettacolo “SOGNO E SON DESTO…IN VIAGGIO”,

formula vincente – nonché show dei record in tv – in cui riveste magistralmente il duplice ruolo di attore e cantante.

Da “Perdere l’amore” a “Se bruciasse la città”, da “Erba di casa mia” a “Rose rosse”, insieme ai brani dei più celebri cantautori nazionali e internazionali e al teatro di Eduardo De Filippo e Nino Taranto.

In “Sogno e son desto… in viaggio”, canzoni e monologhi intrecciano un racconto giocoso e provocatorio, un inno alla vita, all’amore e alla speranza.

Con la sensibilità artistica e la capacità interpretativa che lo contraddistingue.

Sarà lui, amatissimo dal pubblico siciliano, LUNEDI PROSSIMO 15 GENNAIO (TEATRO METROPOLITAN CATANIA ORE 21)

ad inaugurare la stagione 2018 di PUNTOEACAPO LIVE, rassegna di concerti con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

“È la mia vita. In fondo sono un eterno Peter Pan. È questa la molla. Ho iniziato con piccoli passi e grandi dosi di umiltà. Mi ritengo ancora un semplice operaio dello spettacolo” (fonte: Lasicilia.it)

Sarà un viaggio affettuoso, spettacolare e sorridente attraverso grandi canzoni, racconti particolari e colpi di teatro.

“Il mio rapporto con la Sicilia oramai va avanti da quasi cinquantacinque anni, ed è un rapporto di totale amore, credo reciproco. A dirla tutta mi sento davvero un po’ siciliano. (fonte: La Sicilia)