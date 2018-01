Messina: l’Amministrazione Accorinti, si esprime sulla proposta di accordi individuali

La Giunta municipale peloritana, attraverso questa nota chiarisce che: “con riferimento alle procedure per il transito dei lavoratori di Messinambiente ad altro gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’Amministrazione comunale ribadisce di avere sempre agito per attivare le massime tutele dei lavoratori, garantirne la riassunzione nella nuova società e salvaguardare il percorso deliberato dal Consiglio Comunale per l’affidamento del servizio alla società MessinaServizi Bene Comune”.

“Nell’ambito della complessa procedura concordataria di Messinambiente e a seguito di numerosi confronti con le rappresentanze sindacali, ai lavoratori è stato garantito l’intero TFR, con un anticipo immediato, così come il mantenimento del posto di lavoro e dei livelli retributivi nella nuova società. L’azienda ha chiarito in sede ufficiale e assumendosi ogni responsabilità di quanto affermato che non vi sono ritardi o pendenze nei confronti delle società finanziarie per esposizioni relative ai lavoratori o nei versamenti sui fondi”.

“Il passaggio al nuovo gestore, dunque, non causa danni economici ai lavoratori e val la pena rammentare che le tutele ricevute dai lavoratori in precedenti casi di fallimenti aziendali sono state di gran lunga inferiori rispetto a quelle concordate con le attuali proposte”.

In sintesi, viene garantito ai lavoratori che sottoscrivono l’accordo: “a) la riassunzione presso il nuovo gestore; b) il mantenimento delle posizioni e dei livelli retributivi; c) la salvaguardia del TFR a interruzione del rapporto di lavoro col nuovo gestore; d) la corresponsione di un anticipo dello stesso; e) il mantenimento del diritto a ferie e permessi non goduti; f) con riferimento al contenzioso, i giudizi in itinere potranno essere oggetto di specifiche transazioni”.

“Nelle condizioni attuali, dunque, l’accordo tutela diritti e posizioni dei lavoratori. L’attuale testo fa seguito all’intenso confronto che ha avuto luogo nei mesi scorsi tra azienda, Amministrazione e rappresentanze sindacali e aziendali dei lavoratori, che ha condotto a modifiche dell’iniziale proposta, sempre garantendo la compatibilità finanziaria con il piano concordatario; tale linea ha l’obiettivo di evitare il fallimento di Messinambiente, la cui eventualità potrebbe compromettere l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale in merito alla gestione pubblica del servizio, con affidamento a nuova società in house providing”.

“L’accordo dunque offre ai lavoratori le massime garanzie e, al tempo stesso, tutela l’attuazione del percorso deliberato dal Consiglio Comunale e la continuazione del servizio pubblico per la raccolta e smaltimento dei rifiuti”.