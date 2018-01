Castiglione Torinese (TO): denunciati i genitori, della 16enne Enrica Poltronieri

Qualche mese fa Chicca (Enrica Polronieri) una ragazza 16enne di Castiglione Torinese, aveva sfidato il Tribunale per i minorenni scappando da un Istituto (li dove i giudici avevano deciso che dovesse stare), per tornare a casa dalla sua famiglia, papà e mamma. Lei aveva scritto una lettera, al magistrato Luca Villa spiegando le proprie intenzioni. A distanza di tempo, gli organi giudiziari milanesi hanno emesso un avviso di garanzia nei confronti dei genitori di Enrica sulla base di una denuncia fatta dalla sua curatrice.

I due, sono accusati di non aver rispettato “il decreto provvisorio esteso dal Tribunale minorile meneghino del 26 marzo 2016” accogliendo la minore fuggita dalla struttura.

La mamma Ida, afferma: “a giugno mia figlia era scappata, grazie a tutti voi, ai carabinieri l’abbiamo ritrovata. Oggi (7 gennaio scorso) vi mostro il video che mia figlia ha fatto per il giudice. Il video trovato sulla chiavetta e consegnato ai carabinieri”.

Lo stesso pomeriggio mi recai in Tribunale a Milano e l’assistente del giudice mi disse (testuali parole): “il giudice ha visto il video e non gli interessa, la minore deve rientrare in Comunità. Ma ne lui ne la -curatrice speciale- si sono mossi a cercarla”

“Ovviamente Chicca, sà di questa pubblicazione ed è pronta a lottare per la sua famiglia. Si, per la famiglia”.

E per finire: “comunque Enrica sta bene, vive la sua adolescenza, va a Scuola, ha smesso di fumare (a casa non in Comunità). Certo è rimasta male per questa denuncia, ma è battagliera. E’ la nostra magica Chicca, un adolescente che ha sfidato il Giudice. Un esempio, per tutti noi”.