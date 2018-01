Il ricordo di Messina Magazine, nel giorno dell’anniversario della nascita di Domenico Modugno

9 gennaio 2018 – Il 9 gennaio del 1928, nasceva a Polignano a Mare (BA), Domenico Modugno. La critica, lo considerò uno dei padri della canzone italiana, essendo stato molto prolifico con le proprie pubblicazioni, 230 canzoni, ma non solo. Si dedicò anche al Cinema interpretando 38 film per il Cinema e 7 per la Televisione ed in 13 spettaccoli teatrali. Lo possiamo ricordare anche, come esponente del Partito Radicale insieme a Marco Pannella ed a tanti altri.

Messina Magazine oggi, nel suo anniversario dalla nascita lo vuole ricordare con questo video che segue.