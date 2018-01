Messina, potrebbe essere una delle concorrenti a: “Città europea dello sport 2019”

Nella Sala Commissioni del Comune a Palazzo Zanca, si è svolta questa mattina una conferenza stampa promossa dal “Movimento Sportivo Popolare”, un Ente di promozione sportiva riconosciuto dal Coni che si pone l’obiettivo di candidare e far aderire la città di Messina ad “Aces Europe – Aces Italia”, Federazione delle capitali e delle città Europee unite sotto l’egida dello Sport. Si tratta di un premio riservato alle comunità che hanno un numero di abitanti compreso da più di 25 mila abitanti a meno di 500 mila.

Aces Europe Delegazione Italia è la delegazione italiana di Aces Europe. La Delegazione italiana è stata costituita per essere più “vicini” ai numerosi municipi italiani che si candidano ogni anno al premio per migliore Capitale (Capital), Città (City), Comune (Town) e Comunità (Community) Europea dello Sport e per seguire i municipi italiani premiati che concorrono anche per il Premio di Migliore Città Europea dello Sport (Best European City of Sport). Obiettivo della Delegazione italiana è anche quello di promuovere la visibilità internazionale di tutti i municipi premiati.

I lavori, sono stati aperti dal delegato MSP Italia Sezione cittadina, Angelo Minissale, che ricopre anche la carica di componente Aces Italia per la provincia di Messina. Egli, ha presentato tutti coloro che sono stati presenti al tavolo dei relatori e spiegato i vantaggi dell’adesione all’Aces oltre ad aver detto cos’è.

All’incontro di oggi, sono stati presenti Alessandro Cacciotto, nella sua doppia veste di consigliere della terza Circoscrizione e di persona sportiva, ha ricordato che l’8 novembre ha inviato una lettera al sindaco Renato Accorinti suggerendogli di discutere la proposta all’Aces, ma la nota è rimasta inevasa.

Inoltre Cacciotto, evidenziando l’importanza di: “Sport, Turismo e Cultura”, ha sottolineato come puntando su questi tre settori potrà rinascere la nostra città.

Presenti anche Libero Gioveni ed Alessandro Arcigli, delegato locale del Coni, assenti invece, il primo cittadino Accorinti, l’assessore allo Sport Sebastiano Pino ed il dirigente Salvatore De Francesco regolarmente invitati.