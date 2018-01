Napoli: “Adotta un bambino a distanza, regalagli il futuro”

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Anche vicino a noi, si puo’ fare ciò che viene intrapreso in paesi lontani, ovvero l’adozione a distanza. Non più in realtà distanti del quarto mondo, ma nelle nostre periferie.

Infatti, da ieri lunedì 8 gennaio in via Imparato, 111 a San Giovanni a Teduccio (NA), presso l’Oasi (uno spazio che da anni si prende cura dei giovani di un quartiere difficile dove il sistema sociale statale sta scomparendo), è iniziato un nuovo Progetto: “Adotta un bambino a distanza, regalagli il futuro”, che consiste nell’avvicinamento ad un minore in età di Scuola dell’obbligo.

Offrendo 15,00 euro al mese, è possibile contribuire al sostentamento del doposcuola giornaliero e ad un laboratorio di formazione per un bambino.

Gli operatori, che si fanno avanti spiegando la loro azione, dicono: “per evitare coinvolgimenti in attività malavitose, terremo bambini e giovanissimi lontano dalla strada. Tra coloro che parteciperanno al Tempo pomeridiano, vi saranno anche orfani e creature con disturbi del comportamento e figli di detenuti”.

L’Associazione “Figli in famiglia onlus” gestisce l’Oasi; a farlo direttamente è Carmela Manco che coordina ogni cosa, la vera anima e mente di un sito che tutti i i giorni aggrega centinaia di adolescenti residenti a San Giovanni.

Grazie all’impegno di Carmela e di don Gaetano Romano (prete di frontiera nell’area orientale del quartiere) è nata l’Oasi; è possibile fare la donazione, usando tale riferimento: “Iban… -IT25L0200803451000104308215-“.

Il sodalizio associativo, porta avanti inoltre: “la Casa di Pippi; la Ludoteca Giochimpara; la Scuola d’arte napoletana; attività sportive e di gioco, lettura di fiabe, in spazi ricreativi confiscati alla camorra. I destinatari, sono bimbi da 1 a 3 anni. Le donazioni eseguite a beneficio della onlus, si possono dedurre dalla dichiarazione dei redditi”.