Scuola Crispi – Pascoli di Messina: questa mattina, un altro sopralluogo [Video]

9 gennaio 2018 – Questa mattina, alcuni genitori (comprensibilmente allarmati per la salute dei propri figli) di bambini frequentanti l’Istituto Comprensivo “Crispi – Pascoli” di Messina, sono rimasti presenti nel plesso visibilmente preoccupati per il permanere di una situazione da loro giudicata allarmante dopo l’incendio del 4 dicembre scorso avvenuto nei locali della Segreteria ed il successivo rientro tra i banchi di Scuola, ieri. Tutto ciò, in un edificio secondo quanto sostengono, privo dei requisiti minimi.

Presente anche l’assessore alle Politiche Scolastiche del Comune, Federico Alagna, che ha smentito ogni insinuazione sul proprio conto, secondo la quale avrebbe minacciato di denunciare padri e madri per procurato allarme, affermando poi: “nel comprendere la loro preoccupazione, mi attiverò da subito affinchè in tempi brevi gli ambienti possano tornare puliti”.

Per concludere infine: “grazie al sopralluogo congiunto, con Arpa ed Asp, è stato possibile escludere il pericolo di tossicità delle polveri. Per avere maggiori dettagli, restiamo comunque in attesa di una relazione scritta. In ogni caso, le lezioni continueranno regolarmente”.