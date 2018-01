Stefano Di Meo, un cittadino messinese ringrazia alcuni gruppi che hanno reso Messina più bella ed invita il sindaco

"SI FACCIA UN GIRO IN BICICLETTA, PARTENDO DAL VIALE ITALIA ANGOLO VIALE EUROPA, PER FINIRE AL VIALE REGINA ELENA, FINO ALLA ROTONDA DELL'ANNUNZIATA, POI MI INFORMI..."

Stefano Di Meo, un cittadino messinese, un papà speciale, scrive: “ringraziando quei gruppi che hanno reso Messina, attraverso le attrazioni di piazza Cairoli, in queste feste trascorse, una città tipo… Praga o Vienna, con il beneplacito del sindaco Accorinti, a quest’ultimo voglio fare una proposta”.

Continua, per poi concludere Di Meo: “fatti una passeggiata con la bicicletta partendo dal viale Italia angolo viale Europa, per finire al viale Regina Elena fino alla rotonda dell’Annunziata; fammi sapere se posso portare mio figlio per fargli fare un’altalena al naturale, o meglio ancora una gara con i compagni a chi da più testate nel tetto della macchina; per le enormi buche, l’asfalto sollevato dalle radici degli alberi ed in certi punti della carreggiata lo zig zag che fare. Dopo, ma solo dopo, possiamo parlare di elezioni”.