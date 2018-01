Per l’avvocato Fernando Rizzo, è dimostrato che il sindaco di Messina Accorinti non comprende nulla di economia

L’avvocato Fernando Rizzo, attraverso un post pubblicato sul proprio spazio Facebook, intervenendo sulle prospettive di sviluppo della nostra comunità cittadina, sostiene: “la dimostrazione che Accorinti non comprenda una mazza di economia e di sviluppo della città ed è responsabile della drammatica emarginazione di Messina, con ben 10.000 messinesi che hanno lasciato la città negli ultimi 5 anni, sta tutta nella risposta che ha dato a Giacomo Guglielmo che interveniva nel suo profilo per chiedere il Ponte”.

Accorinti ha risposto: “-ancora con questo ponte dopo 50 anni? Puntiamo sulle Autostrade del Mare-. Così mentre l’Europa civilizzata cresce da Salerno in su, investe sulla non inquinante alta velocità ferroviaria a 350 km/h, che collega Salerno a Milano in 4 ore, Roma a Firenze in 1h e 40m, la ricetta di Accorinti per un messinese è semplice… devi andare a Milano?”.

Continua Rizzo per poi concludere, riprendendo il pensiero accorintiano: “facile (per il primo cittadino)… arriva a Palermo in 2h di autostrada o 3h di treno, prendi una nave Ro Ro della Onorato, Grimaldi o Tirrenia, paga 600 euro, arrivi a Genova il giorno dopo, prendi l’autostrada realizzata con i soldi sottratti alla Salerno Reggio Calabria o la tav finanziata con i soldi del ponte sullo Stretto, e in appena 36 h ore sei a Milano. Così otteniamo anche il risultato di finanziare le compagnie di navigazione che stanno distruggendo l’economia del profondo sud. Non è geniale?”.