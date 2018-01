Via Don Blasco a Messina: incidente mortale, avvenuto nel pomeriggio

Tweet on Twitter

Questo pomeriggio a Messina, all’interno del sottopassaggio che collega la parte finale di via Don Blasco con il viale Europa al termine (a valle) di questa stessa arteria, si è verificato un incidente mortale. Nel sinistro, ha perso la vita un uomo, il 70enne Natale Rebecchi (residente della zona), che stava rincasando. Rebecchi stava transitando a piedi, nella strada interna della piccola galleria (che si trova in condizioni di totale oscurità e con folta vegetazione), quando è stato colto di sorpresa dall’arrivo di un’auto (una Lancia Y) che procedeva nel suo stesso senso di marcia.

Per scansare la vettura, condotta da C.F. del 1987, la vittima si è addossata al muro, ma in quell’istante ha perso l’equilibrio finendo sul lunotto anteriore dell’automobile, per poi urtare il capo a terra. Sembrerebbe, che lo sfortunato fosse sotto l’effetto dell’alcool, una circostanza che dovrà essere chiarita dall’autopsia. Sul luogo dei fatti, sono successivamente sopraggiunti tutti i familiari del deceduto.