L’assessore all’Urbanistica del Comune di Messina Sergio De Cola, fa le sue precisazioni su largo Avignone

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA PROPOSTA

Ing. Carmelo Cascio

1-L’articolo 3 della Costituzione recita che tutti i Cittadini sono uguali di fronte alla Legge.

Di fatto non è vero rectius, è vero solo in parte .

Infatti , il cittadino che commette un reato (magari in buona fede) è chiamato a risponderne nelle sedi competenti (Civile e Penale).

A contrariis , un Magistrato che commette un errore , per attività superficiale o incompetenza esternata in decisioni approssimative , carenti di argomentazioni concludenti ed, in sostanza, prive di congrua motivazione , non risponde del suo cattivo operato.

In pratica , chi ha il potere di condannare o assolvere fruisce . comunque, di immunità anche se ha distrutto la vita di un cittadino

Per questo motivo , auspico che l’articolo 3 della Costituzione trovi piena, concreta , generalizzata attuazione .

2 - Ordini professionali

L ’Ordine degli Avvocati si trova ubicato presso i vari Palazzi di Giustizia, circostanza che comporta oneri a carico dello Stato; gli altri Ordini Professionali (Ingegneri, Architetti, Medici, Commercialisti, Geometri, Periti, Chimici, Agronomi, Farmacisti ) invece, hanno una loro autonoma sede i cui costi sono esclusivamente a carico degli iscritti…

La ragione di questo distinguo dove risiede ?

3- Ordinamento Uffici Giudiziari.

Solo a titolo esemplificativo : prima della Riforma del 1980,ogni Procura era competente ad indagare su eventuali reati commessi da Magistrati di altro distretto giudiziario, con il criterio della reciprocità, criterio successivamente cassato di cui sarebbe auspicabile il ripristino per soddisfare esigenze di legalità quanto meno sotto il profilo dell’imparzialità.

4- Procedimenti Giudiziari.

--Che senso ha diluire in molteplici, inutili udienze l’iter processuale invece di pervenire subito alle conclusioni?

--- Perché non consentire ad un privato cittadino di potersi difendere da solo, con l’eventuale assistenza del legale sia nel Penale che nel Civile, atteso che, anche per esperienza maturata, non sempre si realizza il FEDELE PATROCINIO?

---- Perché non rafforzare le competenze degli organi di Polizia giudiziaria creando spazi di autonomia alla attività investigativa ?

5 custodia cautelare

- Rivedere la disciplina della custodia cautelare nel senso di non farne un uso indiscriminato

6 - Giudici non togati ( GOT,VPO,GOA,GIUDICE di PACE)

Sotto le mentite spoglie del decongestionamento dei Processi, sono state introdotte figure inefficaci

(GOT,VPO e GOA, GIUDICE di PACE) , la cui sperimentata, scarsa professionalità danneggia non solo il cittadino ma anche l’immagine dello stesso Ordine Giudiziario.

La Giustizia deve essere amministrata da Giudici TOGATI, reclutati con regolare procedura concorsuale.

7 -Magistrati, Forze dell’Ordine e Cancellieri, dovranno prestare servizio in sedi distanti almeno 500 Km dal luogo dove hanno vissuto e studiato e cambiare sede ogni sette anni.

8 - Riordino della Facoltà di Giurisprudenza

Inserire nel piano di studio anche qualche materia scientifica ( ad es . analisi matematica della facoltà di ingegneria ) , attesa la correlazione tra scienza e diritto :

Solo una elevata capacità di analisi può garantire attività investigativa approfondita e conseguenti decisioni corrette e proporzionate alla fattispecie .

8 - Sicurezza dei Palazzi di Giustizia.

Tutti coloro che accedono ai Palazzi di Giustizia, personale interno ed esterno, per motivi di sicurezza,

devono essere controllati al Metal Detector

9 - Riforma Consiglio Superiore della Magistratura

Vexata Quaestio che gode da sempre di ” colpevole silenzio “ di tutta la classe politica ( 1 )

( 1 ) A proposito …della classe politica

Hanno titolo ad occupare le aule Parlamentari solo i cittadini che si sono distinti sul proprio territorio; soggetti autorevoli , di spiccata personalità ed integrità morale che godono di fama e prestigio nella comunità locale : in pratica, occorre istituzionalizzare le primarie sul territorio a cura dei partiti ...