Domani su Rai3: alle ore 21.15, inizierà la nuova edizione di “Amore Criminale” [Video]

Dall’Ufficio stampa della Rai, attraverso questo comunicato viene messo in evidenza tutto ciò: “appuntamento domenica 14 gennaio alle 21.15 su Rai3 con la nuova edizione di Amore Criminale condotta da Veronica Pivetti. Nell’anteprima Matilde D’Errico, autrice storica della trasmissione, affronterà il tema della violenza economica e lo farà intervistando in studio Urszula, una ragazza di origine polacca che si è innamorata di un ragazzo italiano e per lui si è trasferita nel nostro Paese”.

“Una storia caratterizzata da violenza fisica e sottomissione economica, condizione che per lungo tempo impedisce a Urszula di affrancarsi dal proprio compagno. L’uomo infatti pian piano la isola la mette in una condizione di forte dipendenza psicologica ed economica. Dopo tante violenze e maltrattamenti Urszula si salva chiamando il numero antiviolenza del 1522, che è il numero del Dipartimento Pari Opportunità al quale rispondono le operatrici di Telefono Rosa 24 ore su 24. Superata la fase di prima emergenza, grazie all’aiuto dei programmi di reinserimento sociale e lavorativo del Telefono Rosa, Urszula riesce a guadagnarsi nuovamente un’autonomia economica che le consente di riprendere in mano la propria vita”.

“In studio la giovane sarà accompagnata dall’avvocata Antonella Faieta, membro del consiglio direttivo di Telefono Rosa, Associazione che quest’anno compie 30 anni di attività in difesa delle donne vittime di violenza. Subito dopo Veronica Pivetti racconterà la storia di Federica, una ragazza di Taranto uccisa dal marito, Luigi Alfarano, assieme al figlio di soli 3 anni e mezzo. Anche Federica viveva una condizione di forte dipendenza economica dal marito, un uomo di 21 anni più grande di lei. Per lui aveva rinunciato a una carriera lavorativa legata alla sua laurea in Lingue”.

“L’uomo inoltre le aveva chiesto di abbandonare anche la sua grande passione sportiva che la accompagnava sin dall’infanzia e che l’aveva portata da giovanissima a diventare arbitro federale di pallavolo. La storia tra Federica e Luigi va in crisi definitivamente quando la donna scopre la doppia vita del marito che ha molteplici relazioni sessuali con escort e prostitute. L’uomo, inoltre, era stato messo anche sotto processo dopo una denuncia per violenza sessuale sporta da una ragazza che lavorava con lui. Alla luce di queste pesanti scoperte Federica – che con Luigi aveva un figlio di 3 anni e mezzo – aveva deciso di chiedere la separazione. Stanca dei tradimenti subiti, voleva finalmente riappropriarsi della propria indipendenza e ricominciare”.

Ma il suo progetto di vita non vede la luce: “Luigi la uccide brutalmente il 7 giungo del 2016 e, poco più tardi, toglie la vita anche al bambino sparandogli con la pistola. Dopo la brutale mattanza Luigi si suicida. Il suo corpo viene trovato stretto a quello del figlio. Amore Criminale, anche per questa edizione, si avvale della collaborazione dell’Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato. Tante le donne che dopo ogni puntata chiedono aiuto alla trasmissione. L’email per scrivere alla redazione è amorecriminale@rai.it”.