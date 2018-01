La Polizia Ferroviaria di Messina, aiuta una cittadina polacca

Gli agenti in tale circostanza, si sono dimostrati degli -angeli custodi-, in questo comunicato, per specificare l’accaduto i responsabili del servizio scrivono che: “un lungo viaggio, tanta stanchezza ed una distrazione che potevano portare ad uno spiacevole epilogo trasformatosi, invece, in un lieto fine grazie all’intervento degli operatori della Polizia Ferroviaria di Messina. Una viaggiatrice polacca dimentica borsa e giacca alla fermata dei pullman di piazza della Repubblica”.

All’interno c’è di tutto: “documenti, carte di credito, cellulare, macchina fotografica, oggetti vari. I poliziotti, rinvenuto il materiale, contattano la donna trasformando il suo sconforto in un momento di gioia. Tanti i ringraziamenti, le parole di affetto e di stima. Al servizio del cittadino #EsserciSempre”.