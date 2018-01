Maura Manca sul 15enne (ferito) di Napoli: “Aspettiamo anche questa volta che ci scappi il morto, tanto funziona così”

La dottoressa Maura Manca, presidente dell’Osservatorio Nazionale Adolescenza, esprime il proprio parere sul nuovo episodio di criminalità minorile avvenuto a Napoli (città nella quale è stata asportata la milza ad un 15enne) e sottolinea: “aspettiamo anche questa volta che ci scappi il morto, tanto funziona così! Oggi stiamo raccogliendo i frutti amari di ciò che è stato seminato in questi ultimi anni”.

“Sono branchi di adolescenti cresciuti e strutturati senza confini e senza regole, in 17 anni di attività clinica con i baby criminali che di baby non hanno nulla, ho assistito ad un degrado psichico, ad uno sconfinamento nella psicopatologia fin da quando sono piccoli. Se non vogliamo capire questo raccoglieremo solo i cocci di ciò che non vogliamo vedere e saremo complici di chi viene lasciato solo dai principali istituti educativi. Ci sono troppe cose da rivedere, è un problema a carattere nazionale, che va avanti da anni, di cui si stanno perdendo le proporzioni. #napoli #babygang #adolescenti”.