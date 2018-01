Pippo Trischitta (FI): “Oggi in Consiglio Comunale per salvare la città, per amore di Messina” [Video]

Il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Zanca Giuseppe (Pippo) Trischitta, è intervenuto in modo appassionato per difendere la propria scelta di votare positivamente un atto importante per le sorti della nostra comunità.

In un post pubblicato su Facebook, afferma: “oggi in Consiglio Comunale per salvare la città, per amore di Messina, mentre il sindaco, come al solito assente ed ignaro di quello di cui discutevamo, si faceva campagna elettorale a Villa Dante, uno dei simboli del degrado della sua incapace Amministrazione”.

Ed inoltre rivolgendosi ai sostenitori del primo cittadino, ha riferito: “città di mafia di massoni ed altro. Non fate altro che denigrare la vostra città. Cosa che non fa De Magistris, cosa che non fa Orlando, li dove veramente vi sono le capitali della camorra e della mafia…”

Il dibattito odierno in Aula, si è reso necessario per approvare un documento deliberativo attraverso il quale poter concedere all’Amministrazione Accorinti, di avere a disposizione altri 45 giorni, per ridefinire (sarebbe la sesta volta) il “Piano di Riequilibrio” e presentarlo successivamente al Ministero dell’Economia. Si tratta di un ulteriore possibilità, concessa su questo tema dal Governo Gentiloni. Purtroppo però, la caduta del numero legale, ha determinato il rinvio di ogni decisione all’Assise convocata domani domenica 14 gennaio alle ore 11.